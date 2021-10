Tesei, sulla sanità ora è tempo di accelerare

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Ora, "soprattutto in materia di sanità, serve accelerare": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione dell'inaugurazione della nuova degenza protetta all'ospedale di Perugia. "Tutti conosciamo i tempi del pubblico ma occorre essere più veloci" ha aggiunto.

"Se questo della degenza protetta fosse stato un progetto da Piano nazionale - ha rilevato Tesei - avremmo perso tutte le risorse. Il Covid ci ha impedito di procedere velocemente su alcune azioni ma ora dobbiamo recuperare il tempo perso. Non dobbiamo parlare più di auspici e di faremo ma dobbiamo fare.

Superiamo la logica che nel pubblico tutto è lungo - ha concluso la presidente della Regione - facendo quello che va fatto e velocemente, trovando soluzioni non più rinviabili". (ANSA).