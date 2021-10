Il tenore Jose Carreras in visita ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 12 OTT - Visita ad Orvieto per Jose Carreras, il tenore spagnolo ha svolto ieri un sopralluogo al teatro Mancinelli accompagnato dai rappresentanti dell'associazione artistico culturale "XXI Secolo", presieduta dall'avvocato Giuliano Nisi, organizzatore della prima edizione del Festival dell'Etruria Meridionale "OperAEtruria". Carreras è infatti il presidente della giuria del concorso lirico internazionale "Premio Fausto Ricci", organizzato dalla stessa associazione, e sarà il direttore artistico della nuova manifestazione che coinvolgerà le città di Viterbo, Rieti, Civitavecchia e Chiusi e ha in programma di far tappa a Orvieto nella primavera 2022.

"Impressionato" dalla bellezza del teatro e della città di Orvieto - come spiega il Comune in una nota -, dopo la visita al teatro insieme al sindaco Roberta Tardani, il maestro si è spostato in Duomo. Qui la delegazione è stata ricevuta dal presidente dell'Opera del Duomo, Andrea Taddei. Carreras ha potuto ammirare le meraviglie della cattedrale, soffermandosi in particolare ad osservare gli affreschi di Luca Signorelli nella cappella di San Brizio, promettendo di tornare il prossimo anno per visitare anche gli altri luoghi della città a partire dal pozzo di San Patrizio. (ANSA).