Fracassi, chiara e netta matrice fascista attacco Cgil

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - "Due sono stati i tentativi di attacco durante la manifestazione a Roma, la sede della Cgil ma anche Palazzo Chigi. Sono questi gli obiettivi, al netto delle ricostruzioni e dei distinguo che in queste ore qualcuno sta facendo. La matrice è fascista ed è molto chiara e netta": lo ha detto Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil nazionale, a margine del suo intervento per i festeggiamenti dei 125 anni della Camera del lavoro di Perugia. Iniziativa organizzata nella sala dei Notari di palazzo dei Priori.

"Noi crediamo che proprio per la dinamica - ha proseguito Fracassi -, alla fine a tutti quelli che sono stati arrestati non gli interessa assolutamente la questione del Green pass. Il tema è altro, è colpire i luoghi della democrazia e in questo caso il lavoro, attaccando il sindacato confederale e i luoghi istituzionali".

Lavoro "che invece è sempre al centro, oggi come allora" ha sottolineato la vicesegretaria generale della Cgil nazionale commentando poi l'anniversario della Cgil di Perugia. "Le priorità del sindacato - ha detto - sono ancora quelle di tutelare il lavoro e garantire diritti alle persone che lavorano. Priorità che il tempo non scalfisce, anche se è chiaro che il lavoro è diverso oggi e quindi anche i nostri strumenti e le modalità devono essere diverse. La Cgil - ha concluso Fracassi - ha sempre trovato nel corso degli anni della sua storia la capacità di rinnovarsi e di comprendere e rappresentare il lavoro, altrimenti non saremmo durati tutto questo tempo". (ANSA).