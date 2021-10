Balli, assembramenti e niente mascherine, chiuso locale

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Un centinaio di persone che ballavano fra i tavoli, senza mascherine e senza rispettare la distanza di sicurezza, grazie alla musica di un dj anch'egli privo di mascherina: è quanto ha scoperto la polizia durante un servizio di controllo in un locale di Perugia che è stato chiuso per cinque giorni. Anche la parte esterna del locale era occupata da un moltissime persone - riferisce la questura - assembrate e prive dei dispositivi di sicurezza contro la diffusione del Covid. Gli agenti, localizzato il responsabile, hanno fatto spegnere la musica e hanno invitato i clienti a terminare le consumazioni acquistate e ad allontanarsi.

Terminato senza particolari criticità il deflusso, gli operatori hanno contestato al gestore la sanzione per violazione delle disposizioni in materia di Covid e hanno disposto, come detto, la chiusura temporanea del locale con apposizione dei sigilli per cinque giorni.

L'operazione è stata svolta dagli agenti della divisione Pasi (Polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione) della questura e della sezione amministrativa della polizia locale, con gli agenti del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

