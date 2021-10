Sant'Anatolia di Narco,cabina elettrica diventa opera d'arte

(ANSA) - SANT'ANATOLIA DI NARCO (PERUGIA), 05 OTT - Sarà inaugurata giovedì 7 ottobre, alle ore 11, in piazza Corrado a Sant'Anatolia di Narco, l'opera di street art "Biosintesi di un pensiero elettrico", realizzata dall'artista Giulia Buonanno sulle facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), situata vicino al Museo della Canapa.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale ed E-Distribuzione, con un progetto congiunto per trasformare un elemento con una funzione tecnica, importante snodo del sistema elettrico territoriale, in un oggetto artistico capace di integrarsi con l'ambiente circostante e diventarne elemento narrativo.

L'evento è parte del progetto "Valnerina Experience" - Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi - Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e Por-Fesr 2014-2020 - Azione 8.7.1.

Tutti i dettagli dell'opera saranno illustrati durante l'evento inaugurale, che si svolgerà all'aperto nel rispetto delle norme anti-Covid. (ANSA).