Tiratore umbro argento a squadre mondiali Paratrap

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - C'è stato anche il contributo di Daniele Parrettini, di Castiglione del Lago, nell'argento a squadre, categoria PT1, conquistato nella terza edizione del Campionato del mondo di Paratrap, il tiro a volo per atleti paralimpici, disputato dal 21 al 25 settembre sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda.

Una medaglia - ricorda il Cip Umbria in una nota - vinta insieme a Oreste Lai e Davide Fedrigucci con 274 punti classificandosi dietro agli Emirati Arabi ma davanti alla Repubblica Ceca.

E' stata sfortunata, invece, la giovane Giulia Vernata di Magione che per soli due piattelli non è entrata nella finale della PT2. Nel mixed team dimostrativo, composto tre uomini e altrettante donne, invece è stata la migliore classificandosi prima. Risultati che le hanno permesso di classificarsi prima nella categoria Ladies anche se non è stata premiata perché ancora la Fitav (Federazione italiana tiro a volo) non riconosce la categoria femminile nella disciplina del Paratrap.

"Ringrazio i nostri atleti - afferma Gianluca Tassi, presidente Cip Umbria - che hanno tenuto alto il nome della nostra piccola regione".

Oltre agli atleti, a Lonato del Garda l'Umbria è stata rappresentata anche da Gianni Fabrizi che, su incarico della Fitav, ha fatto parte del comitato organizzatore del Campionato del mondo Paratrap. (ANSA).