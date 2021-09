Infiorate di Spello, Giuliano Torti è il nuovo presidente

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 21 SET - Giuliano Torti è il nuovo presidente dell'associazione Le Infiorate di Spello, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente negli ultimi 12 anni.

Subentra a Mirko Di Cola, che ha scelto di non ricandidarsi per questo mandato.

Il nuovo consiglio direttivo eletto dai Maestri Infioratori si tinge di rosa con quattro donne su sette componenti eletti, che resteranno in carica per i prossimi tre anni insieme al presidente.

"Dopo questi due anni difficili segnati dall'emergenza sanitaria, che non ci ha consentito di organizzare la manifestazione -afferma Torti in una nota dell'associazione - il nuovo consiglio direttivo lavorerà in modo collegiale per mantenere alti il nome e la qualità delle Infiorate di Spello a livello nazionale e internazionale, continuando ad introdurre elementi sempre più innovativi e capaci di avvicinare ancora di più i giovani". (ANSA).