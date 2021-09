"Perugia in movimento", tra fitness e cultura il 25 e 26

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Primo weekend di "Perugia in movimento", la due giorni dedicata al benessere in città, tra fitness e cultura, in programma nel centro storico del capoluogo umbro l'ultimo weekend di settembre: sabato 25 dalle ore 16,30 e domenica 26 dalle ore 10 per la durata di un'ora e mezzo o due ore. L'iniziativa è promossa dalla palestra Equilibrio Asd in collaborazione con l'associazione Luoghi Invisibili, che metterà a disposizione una guida turistica, e prevede delle visite culturali dinamiche in un percorso a piedi di circa 4/5 chilometri con una tappa organizzata per svolgere esercizi fisici di varie discipline e una merenda finale all'insegna della salute.

"Perugia in movimento nasce da un'idea mia e dell'amico Paolo Urzi di promuovere il movimento e il benessere all'aria aperta con un format dinamico e invitante - spiega Veronica Rizzuto della palestra Equilibrio Asd - che sensibilizzi le persone ad approfondire la conoscenza della nostra meravigliosa città.

L'obiettivo è farla diventare un appuntamento fisso del weekend anche nei mesi invernali, intanto abbiamo organizzato anche altri due weekend ad ottobre nell'ambito di Luoghi Invisibili 2021". Informazioni e prenotazioni al 345 4353185 o tramite la pagina Facebook di Perugia in Movimento (@perugiainmovimento).

