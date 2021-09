Conte, dobbiamo progettare per il Paese futuro migliore

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 16 SET - "Dobbiamo saper progettare per il Paese un futuro migliore, oggi abbiamo concretamente la possibilità di farlo": a dirlo è stato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Città di Castello per sostenere la candidata a sindaco Luciana Bassini. "Abbiamo una dote finanziaria - ha aggiunto - che il Paese non ha mai avuto prima, dal secondo dopoguerra a oggi".

"Quando iniziammo questa battaglia con il M5s - ha detto ancora l'ex premier - non confidavo affatto di vincerla, ma non potevo non affrontarla. Abbiamo ottenuto che tutti i Paesi europeo si indebitassero per la prima volta nella storia, riconoscendo un destino comune. Immaginate - ha concluso Conte - se in Italia ci fossero state politiche sovraniste, dove saremmo andati a finire". (ANSA).