Aggredisce la moglie davanti al figlio di un anno, arrestato

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 16 SET - E' rientrato in casa ubriaco e ha aggredito la moglie, davanti al figlio di un anno. La donna è riuscita a chiedere aiuto alla polizia e l'uomo è stato arrestato. Mamma e bimbo si trovano ora in un'abitazione protetta.

E' successo a Bastia Umbra, nella serata di mercoledì. Alla sala operativa del commissariato di Assisi - riferisce la questura - è giunta la richiesta di aiuto da parte della donna.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante l'hanno trovata con il volto tumefatto. Dietro di lei, l'uomo - 36enne italiano, noto alle forze di polizia - ha cominciato ad insultarla per le sue origini straniere e ha tentato nuovamente di prenderla a pugni, ma è stato bloccato.

La stessa, una ventisette di origini albanesi, messa in sicurezza, ha raccontato ai poliziotti di essere stata ferocemente picchiata dal marito. L'uomo era uscito di casa per andare a pagare la bolletta. Al suo ritorno lei gli aveva chiesto dove fosse andato e a quel punto lui avrebbe reagito con violenza.

I segni della violenta colluttazione avevano lasciato traccia in tutta la casa, completamente a soqquadro. Anche le sponde della culla del loro bambino di un anno erano danneggiate.

Il bimbo era rimasto tutto il tempo in soggiorno.

La giovane ha anche raccontato che quello non era il primo episodio di violenza nei suoi confrtni, ma non si era mai rivolta alle forze dell'ordine perché sperava di tenere unita la sua famiglia. Accompagnata al pronto soccorso, è stata medicata.

I sanitari hanno emesso una prognosi di guarigione di dieci giorni. Al termine delle cure è stata accompagnata insieme al figlio, come detto, in un'abitazione protetta.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e messo ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida. (ANSA).