"Insieme per educare", l'augurio della Ceu per l'anno scolastico

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - "Insieme per educare" è il titolo della lettera di augurio che, anche quest'anno, in occasione della riapertura delle scuole, la Commissione regionale per l'educazione della Conferenza episcopale umbra (Ceu) rivolge a tutti gli operatori.

Si sottolinea come, senza negare il disagio e la fatica, questo sia "un tempo propizio per riscoprire l'importanza dell'impegno educativo lungimirante".

L'invito è che il nuovo anno sia "un vero e proprio tempo di ripartenza: le conoscenze scientifiche e tecniche che hanno caratterizzato il percorso fatto dalla società in cui viviamo, a cui si unisce un'informazione sempre più capillare e veloce, non deve farci dimenticare che di pari passo si deve anche sviluppare la riscoperta di valori umani e spirituali decisivi, come l'accoglienza e l'inclusione, il rispetto delle persone, la solidarietà, lo studio fatto con intelligenza". (ANSA).