Salgono a 58 i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Un lieve aumento del numero dei ricoverati per Covid si registra nelle ultime 24 ore in Umbria.

Sono 58, due in più di giovedì, secondo i dati della Regione aggiornati al 10 settembre, dei quali sei (invariato) in terapia intensiva.

I guariti nell'ultimo giorno sono 112 (59.727 dall'inizio della pandemia) e non si registra nessuna vittima. I nuovi casi di positività accertati sono 83.

Gli attualmente positivi scendono così a 1.492 (29 in meno).

Sono stati analizzati 3.717 test antigenici e 1.721 tamponi molecolari. Il tasso di positivà complessivo è pari a 1,52 per cento. (ANSA).