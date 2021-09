Il ministro Carfagna ad Assisi martedì

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà ad Assisi martedì 14 settembre per sostenere la campagna elettorale del candidato a sindaco di Assisi del centrodestra, Marco Cosimetti.

L'incontro è organizzato da Forza Italia Progetto Assisi, che ne riferisce in una sua nota. Il ministro arriverà in piazza del Comune alle 15,30. Nella sala della Conciliazione terrà una conferenza stampa in cui illustrerà quanto il dicastero da lei diretto "vorrà e potrà fare per la regione dell'Umbria".

Dopo l'incontro con i giornalisti, Carfagna farà una passeggia per il centro storico e alle 16,30 sarà a Santa Maria degli Angeli. La breve visita si concluderà con una passeggiata per le vie del centro di Santa Maria degli Angeli. (ANSA).