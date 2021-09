Tesei, numeri straordinari per il turismo dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - "Stiamo recependo dei numeri straordinari in tema di turismo, anche grazie agli eventi sostenuti dalla Regione che questa estate sono stati di grande importanza e assolutamente in linea e coerenti con il periodo che stiamo vivendo": lo ha detto all'ANSA la presidente umbra Donatella Tesei. Lo ha fatto a margine della presentazione del nuovo Forum Internazionale su architettura e design ecosostenibili 'Green Table' in programma ad ottobre a Perugia.

Secondo Tesei, i festival e gli eventi organizzati in tante città dell'Umbria sono stati "attrattori culturali di rilievo".

"Ora guardiamo al futuro della regione" ha poi sottolineato la presidente della Regione ricordando anche che "si sta lavorando in modo molto puntuale per realizzare progetti strategici per lo sviluppo economico sempre sostenuti dalla regione e anche attraverso risorse del Pnrr". (ANSA).