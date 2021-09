Nessuna irregolarità per Green pass in sale scommesse Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - Nessuna irregolarità è emersa dai controlli svolti in tutta l'Umbria da funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul corretto uso del Green pass in sale scommesse e gioco. Verifiche che hanno riguardato 62 esercizi e 140 avventori.

Il personale di Adm di Perugia e Terni ha battuto a tappeto le due province dopo l'appello di un'associazione di categoria alle forze dell'ordine sul presunto comportamento scorretto di alcuni gestori di queste attività. E' stata così verificata la situazione in il 70,4% delle sale scommesse e gioco autorizzate in Umbria (88 complessivamente).

I controlli, condotti da sette funzionari - viene ribadito dall'Agenzia - hanno dato esito negativo, con avventori e giocatori regolarmente in possesso del Green pass. "Un dato che - si legge in un comunicato di Adm - dimostra sostanzialmente la correttezza dei gestori e l'attenta vigilanza da parte delle Istituzioni preposte, quali appunto forze dell'ordine e Agenzia delle dogane e dei monopoli". (ANSA).