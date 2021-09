Il 72,11% degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Il 72,11 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 settembre, si tratta di 556.702 persone.

L'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, aveva detto nei giorni scorsi all'ANSA che per l'Umbria un obiettivo "realistico" nel campo della vaccinazione contro il Covid è immunizzare il 75-80 per cento dei residenti e "in alcune fasce di popolazione sono percentuali già ampiamente superate", come tra gli ultrasessantenni e tra coloro che hanno tra 80 e 90 anni.

Sempre secondo i dati giornalieri della Regione, hanno invece ricevuto la prima dose 651.224 cittadini, pari all'84,25 per cento dei residenti.

Le dosi complessivamente somministrate sono 1.187.482, sul totale delle 1.303.054 ad oggi consegnate, pari al 91,13 per cento.

I prenotati sono al momento 70.405. (ANSA).