Da Enel impegno contro dispersione scolastica

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 SET - Si è soffermato sul progetto di reinserimento formativo per combattere la dispersione scolastica promosso dall'Enel, l'amministratore delegato Francesco Starace, nel corso del suo intervento al "Festival della soft enonomy" che si è aperto ad Assisi.

Appuntamento organizzato da Symbola.

"In Italia - ha detto Starace - registriamo un abbandono scolastico, negli anni passati, di 100 mila studenti ed è un fenomeno preoccupante. Noi ne abbiamo richiamati 1.500 è lì abbiamo affiancati a 45 maestri del mestiere all'interno di Enel per vedere se ci fosse stata la possibilità di reinserire questi giovani in un percorso formativo. La risposta che abbiamo avuto dopo un anno di lavoro è stata che il 95% di questi 1.500 hanno detto che consiglierebbero questo percorso di reinserimento e questo è stato molto incoraggiante".

L'amministratore delegato di Enel ha inoltre sottolineato l'importanza di seguire studi che possano favorire la transizione ecologica che il Paese intraprenderà con i fondi del Pnrr. (ANSA).