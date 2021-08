A Ferragosto CariPerugia Arte apre palazzo Baldeschi

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Come ogni anno a ferragosto la Fondazione CariPerugia Arte aprirà le porte di palazzo Baldeschi, in corso Vannucci, e, nel rispetto delle norme anti Covid-19, offrirà ingressi a costo ridotto per a turisti e cittadini che vorranno trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura.

Con quattro euro invece di sette sarà possibile visitare la nuova mostra "#Incursioni, un dialogo fra le opere della Galleria Nazionale dell'Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia". Aperta fino al 14 novembre, presenta una selezione di 20 opere provenienti dalla Galleria nazionale dell'Umbria in dialogo con quelle delle raccolte d'arte della Fondazione Cassa di risparmio.

Continua poi il percorso "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia", nato dalla collaborazione tra la Fondazione CariPerugia Arte e l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", prorogato fino al 3 ottobre 2021 per consentire a cittadini e turisti di poterla visitare, immergendosi in una percorso adatto a grandi e piccoli appassionati.

Sempre con lo stesso biglietto d'ingresso a Palazzo Baldeschi è possibile poi visitare anche la Collezione Alessandro Marabottini e la prestigiosa Raccolta di ceramiche Rinascimentali della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

La Fondazione CariPerugia Arte ricorda che dal 6 agosto, per accedere al museo è richiesto il Green pass insieme a un documento di identità per tutti i visitatori maggiori di 12 anni. (ANSA).