Superato 64 per cento residenti con entrambe dosi vaccino

Superato in Umbria il 64 per cento della popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Entrambe le dosi sono state infatti somministrate a 494.562 residenti, il 64,16 per cento del totale in base ai dati della Regione aggiornati a lunedì mattina.

Sono invece 587.479 coloro che hanno ricevuto la prima dose, il 76,17 per cento.

I prenotati per ricevere il vaccino sono invece 133.511.

