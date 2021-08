Quattro ordinanze speciali per la ricostruzione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - Illustrate le quattro ordinanze speciali per la ricostruzione di Norcia, Cascia, Preci e Castelluccio. Interesseranno in particolare il recupero degli ospedali e dei poli scolastici delle città di San Benedetto e Santa Rita, ma anche l'abbazia di Sant'Eutizio di Preci.

Castelluccio "diventerà un cantiere simbolo a livello mondiale, con un unico progettista che disegnerà l'intero recupero del borgo" ha spiegato Stefano Nodessi, responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria terremotata nel corso della conferenza stampa a cui hanno preso parte anche la presidente della Regione Donatella Tesei e i sindaci Nicola Alemanno (Norcia), Mario De Carolis (Cascia) e Massimo Messi (Preci). Un discorso a parte è stato fatto per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto che già segue un suo iter e "contiamo, entro la fine dell'estate, di vedere installata la gru nell'area della stessa basilica, anche se di fatto il sul recupero è avviato" ha sottolineato Alemanno. Tutti e tre i sindaci hanno rimarcato come "la ricostruzione privata sia ormai decollata", con De Carolis che si è detto molto fiducioso anche per l'accelerazione della pubblica. Cantieri, ha detto Nodessi, che avranno il loro avvio entro i primi mesi del 2022 e da un conto sommario, ad oggi, richiederanno un investimento superiore ai 160 milioni di euro. "Arriveranno fondi che consentiranno anche la ricostruzione del tessuto economico della Valnerina", ha spiegato Tesei. "Dobbiamo bloccare lo spopolamento - ha detto - ma invertire la tendenza attraverso servizi e nuove opportunità". (ANSA).