Donazione all'Usl Umbria 2 in memoria medico morto di Covid

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - I servizi di emergenza di Cascia e Norcia dell'Azienda Usl Umbria 2 si arricchiscono di nuova strumentazione sanitaria nel nome di Fausto Fiorini, il medico di medicina generale scomparso nel febbraio scorso, a 68 anni, a causa del Covid-19. Grazie ad una raccolta fondi promossa dal Club Lions Valnerina e dal Comitato Locale Unpli Umbria per ricordare il prezioso operato svolto sul territorio dal professionista, sono stati infatti acquistati due ecografi palmari per le ambulanze in servizio nei punti di primo soccorso della Valnerina. I macchinari sono stati consegnati in due diverse cerimonie alla direzione generale dell'azienda sanitaria dai rappresentanti delle associazioni e dai familiari di Fiorini, in particolare dalla vedova Maria Stella e dal figlio Andrea. L'acquisizione degli ecografi palmari - che consentirà agli operatori del 118 di indirizzare rapidamente i soccorsi, snellendo la diagnosi sul paziente e le fasi di ricovero in ospedale - è stata possibile grazie al contributo dei cittadini della Valnerina, che hanno aderito alla raccolta raggiungendo in poco tempo il traguardo di 12.500 euro. Ricordando il dottor Fiorini, il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ha parlato di "un esempio per tutti di forza, generosità, passione e spirito di servizio". Accanto all'attività di medico di medicina generale tra Scheggino, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera, Fiorini ha prestato infatti servizio anche nei Pes territoriali della bassa Valnerina per le vaccinazioni, autorizzazioni e certificazioni e ha ricoperto il ruolo di coordinatore AFT del distretto della Valnerina della Usl Umbria 2. La donazione, sempre per De Fino, "rappresenta un omaggio alla sua memoria ed è un'importante testimonianza della riconoscenza di tutta la popolazione". (ANSA).