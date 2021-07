157 nuovi positivi al Covid e un ricovero in meno

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Sono 157 i nuovi casi di posotività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove tuttavia si registra un ricovero in meno rispetto a ieri: sono 16 in tutto, due dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 30 luglio, i guariti sono 18 e non ci sono stati altri decessi (1.424 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 1.586 (139 in più di ieri). (ANSA).