In Umbria tampone gratuito per under 30 non vaccinati

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Un tampone gratuito per gli under 30 umbri che hanno prenotato la vaccinazione ma sono impossibilitati a riceverla "per problemi di tempo e di programmazione": è la proposta che sarà discussa venerdì dalla giunta regionale per permettere ai giovani di muoversi limitando i rischi. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, durante la videoconferenza stampa di aggiornamento sull'andamento epidemiologico e sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale.

La misura, ha spiegato, sarà valida fino al 31 agosto. Il tampone potrà essere eseguito presso i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. "E' un'opportunità - ha spiegato Coletto - per i potenziali vaccinandi che, per questioni organizzative o di tempisitiche, non riescono ad essere vaccinati in tempo utile rispetto ad impegni che hanno già preso, come ad esempio le ferie. Va ad implementare - ha concluso - lo screening massivo che stiamo mettendo in atto sul territorio". (ANSA).