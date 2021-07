Tra il personale scolastico 4.200 non vaccinati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - In Umbria è vaccinato l'85% del personale docente e non, mentre ad oggi non hanno ricevuto il vaccino circa 4.200 soggetti appartenenti alla stessa categoria.

Tra questi ultimi 470 hanno avuto il Covid e pertanto sono momentaneamente esclusi dall'intervento vaccinale. I dati sono stati diffusi durante la videoconfernza di aggiornamento della campagna vaccinale, sulla base di numeri forniti alla Regione dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Mef. In merito all'ipotesi dell'obbligatorietà del green pass o del vaccino per gli insegnanti, qualora venisse lasciata all'autonomia delle Regioni, rispondendo alle domande dei giornalisti l'assessore Luca Coletto ha detto che se questa obbligatorietà "c'è deve partire dal governo centrale".

"La condivisione può essere fatta in Conferenza delle Regioni - ha aggiunto -, dove si può prendere un accordo il più possibile omogeneo. Non ci sono isole a livello nazionale. Credo che in fase pandemica sia condivisibile una soluzione uguale per tutti". (ANSA).