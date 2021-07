Preside Norcia, impensabile avvio nuovo anno in dad

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 LUG - "Iniziare il nuovo anno scolastico con la didattica a distanza è impensabile. Bisogna mettere in campo risorse e misure necessarie per permettere agli studenti di tornare in classe in sicurezza. In gioco non c'è solo l'apprendimento, ma la socialità di un'intera generazione": a dirlo all'ANSA è Rosella Tonti, dirigente dell'istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia. "Introdurre il green pass a scuola non mi trova d'accordo - aggiunge - quando, in ballo c'è la salute dell'individuo è difficile interferire, non posso certo essere io a imporre a un insegnante o a un alunno di vaccinarsi, anche se sostengo fermamente la campagna vaccinale".

"Quello che ribadisco - dice ancora Tonti - è che occorre scongiurare la dad. Magari si fanno doppi turni o si cercano spazi ancora più larghi, ma i ragazzi devono tornare a scuola al 100%. Ovviamente si dovranno mantenere tutte le forme di controllo già note per evitare i contagi, come ad esempio indossare le mascherine, mantenere il distanziamento e l'uso frequente di gel igienizzanti".

"Comunque - ha concluso la dirigente scolastica - siamo di fatto a un mese dalla riapertura delle scuole e stiamo ancora discutendo su cosa fare, questo non va bene". (ANSA).