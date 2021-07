Stampa gratuita green pass in farmacie Afas

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Il green pass può essere stampato "gratuitamente" nelle farmacie dell'Afas, l'Azienda del Comune di Perugia, "nell'ottica sempre più larga del ruolo sociale" da questa ricoperto.

Afas ricorda in una nota anche che il 6 agosto dalle 14 alle 20, presso il centro vaccinale di San Sisto, è prevista una seduta su prenotazione per utenti dai 60 ai 79 anni con vaccino J&J.

Sottolinea, infine, che presso tutte le farmacie dell'Azienda è possibile sottoporsi a tamponi antigenici rapidi "a prezzo agevolato per gruppi, come ad esempio prenotazioni collettive per matrimoni, campi estivi, pellegrinaggi e qualsiasi altra tipologia di gruppo per il quale si presenti la necessità".

(ANSA).