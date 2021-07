Impennata dei nuovi casi Covid giornalieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Impennata in Umbria di nuovi casi Covid nell'ultimo giorno. Sono stati infatti 129, contro i 61 di giovedì. Lo riporta il sito della Regione. In crescita anche i ricoverati in ospedale, ora 14, due in più, uno dei quali in terapia intensiva (dato stabile).

Non vengono comunque segnalate vittime del virus mentre sono stati segnalati 18 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 943, 111 in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 1.840 tamponi e 3.033 test antigenici, con un tasso di positività del 2,6 per cento sul totale (era 1,4 il giorno precedente). (ANSA).