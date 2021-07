In Umbria curva epidemia cresce esponenzialmente

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Cresce con un andamento esponenziale anche se su numeri "finora piuttosto bassi" la curva epidemica relativa al Covid in Umbria. Con una diffusione "prevalentemente" tra i più giovani. Lo hanno rilevato gli epidemiologi del nucleo regionale nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale.

L'indice Rt a mercoledì è stato calcolato a 3,75, 1,82 la scorsa settimana, contro un valore nazionale di 2,15.

Gli epidemiologi hanno rilevato che si è "triplicata" l'incidenza di nuovi casi per 100 mila abitanti, ora a 22,06.

Rimangono invece stabili i cosiddetti indicatori di gravità come i ricoveri in ospedale. (ANSA).