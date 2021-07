In Umbria altre 15 mila dosi vaccino per i più giovani

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - In Umbria sono in arrivo altre 15 mila dosi di vaccino destinate ai più giovani. Lo ha annunciato il commissario regionale per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo spiegando che sono state già "accreditate" alla Regione dalla Struttura commissariale nazionale e saranno disponibili dai primi di agosto.

Le dosi aggiuntive saranno impiegate per i più giovani, soprattutto per la fascia 20-29 anni. (ANSA).