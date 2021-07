Terremoto: nuovo avviso contributi per danni indiretti

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - C'è tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda per ottenere i contributi per il cosiddetto "danno indiretto" previsto dall'articolo 20 bis del decreto legge 189/2016 per favorire, in seguito agli eventi sismici del 2016, la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica. Nel nuovo avviso le risorse finanziarie disponibili - riferisce una nota della Regione - ammontano complessivamente a 4.396.104,95 euro, di cui il 50 per cento destinato esclusivamente alle imprese localizzate nei territori dei comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera. Possono richiedere i contributi per il danno indiretto le imprese, di qualunque dimensione e con specifici requisiti, operative in Umbria prima del 24 febbraio 2016 che abbiano avuto una riduzione del fatturato "determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente".

La domanda in bollo per la concessione del contributo deve essere compilata esclusivamente sulla modulistica predisposta ed inoltrata tramite Pec in formato Pdf al seguente indirizzo: usr.bandiegare@pec.regione.umbria.it indicando, obbligatoriamente, nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Articolo 20 bis D.L. 189/2016 - domanda di concessione contributi finalizzati alla ripresa economica". Nel sito dell'Usr-Umbria (http://www.sismaumbria2016.it) è possibile prendere visione dell'avviso e scaricare la modulistica. E' stata anche attivata dalla Regione Umbria la casella di posta elettronica dannoindiretto@regione.umbria.it (ANSA).