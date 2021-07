Goletta dei laghi, entro limiti legge Trasimeno e Piediluco

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Sono risultati tutti entro i limiti di legge gli otto punti in totale monitorati quest'anno dalla Goletta dei laghi di Legambiente nelle acque del Trasimeno e di Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche.

Più specificamente - riferisce una nota della Provioncia di Perugia - sono stati cinque i punti sottoposti ad analisi microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco.

Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi Trasimeno e Piediluco da un team di tecnici e volontari di Goletta dei laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani.

I risultati sono stati presentati in una conferenza stampa.

"Il monitoraggio di quest'anno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se occorre sempre tenere alta l'attenzione per non disperdere il patrimonio naturale e ambientale di questi luoghi splendidi e identitari della nostra regione", ha detto Maurizio Zara, presidente Legambiente Umbria.

(ANSA).