Dalla Fondazione Carit 216 mila euro per lo sport

(ANSA) - TERNI, 17 LUG - Fondi per 216 mila euro, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, per 12 fra enti e associazioni sportive che hanno presentato progetti e che operano nel territorio di competenza dell'ente. "Lo sport, individuale o di squadra, fa bene alla salute, è attrattivo per il turismo, fa girare l'economia" commenta il presidente della Fondazione, Luigi Carlini. "Il finanziamento - prosegue - non va ai singoli eventi ma guarda più in generale all'impatto che ogni attività sportiva potrà avere sul territorio". Soddisfazione e di gratitudine per i contributi giungono da alcuni dirigenti delle associazioni interessate. Luca Moriconi, presidente Amatori Podistica Terni, ricorda che l'associazione - che ha 45 anni di storia e conta attualmente circa 300 iscritti tra camminatori e runner - è attualmente impegnata nella realizzazione di eventi sportivi che hanno una "profonda ricaduta sul territorio". "Tra i più importanti - ricorda - la Maratona di San Valentino, la Maratona delle Acque, il Circuito dell'acciaio". (ANSA).