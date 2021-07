Geometri denunciano criticità su superbonus 110%

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Le criticità per poter usufruire del superbonus edilizio 110% sono "numerose, gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti": per evitare, quindi, che da "grande opportunità" per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio immobiliare questa agevolazione possa trasformarsi in un "buco nell'acqua", il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e quello della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato il sindaco di Perugia Andrea Romizi. L'obiettivo è stato di cercare di individuare "rapidamente" delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, "ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia".

Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle professioni tecniche, sono poi intervenute l'assessore comunale all'edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate.

"Le difficoltà che incontriamo con la pubblica amministrazione - hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini - sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi sull'interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio. Riscontriamo poi un continuo aumento dei prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili". (ANSA).