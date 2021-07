Altri 8.481 completano ciclo vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Sono stati altri 8.481 i residenti in Umbria che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid nell'ultimo giorno. Sono complessivamente 289.465 complessivamente, pari al 37,36 per cento del totale secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sono stati invece 181 coloro che hanno ricevuto la prima dose sempre tra martedì e mercoledì, 531.308 in totale, il 68,92 per cento dei residenti. (ANSA).