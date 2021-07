Umbria, più di 8 mila completano ciclo vaccino in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Sono stati 8.175 i residenti in Umbria che nell'ultimo giorno hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid. A fronte di 217 che hanno ricevuto la prima dose. Emerge dai dati sul sito della Regione.

I vaccinati con ciclo completo sono ora 280.984, il 36,2 per cento dei residenti. Sono invece 531.127, il 68,9 per cento, quelli che hanno ricevuto la prima dose.

Sono invece 202.195 il totale dei prenotati. (ANSA).