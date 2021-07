Cultura e gioco per conoscere Università Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Dopo i mesi di didattica da remoto, per gli studenti universitari e gli altri ragazzi, dovuti al Covid l'Università per Stranieri di Perugia ha organizzato un programma estivo di giornate all'insegna del gioco, della didattica di laboratorio, dell'intrattenimento e dell'operatività, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori a tutti gli universitari.

L'Ateneo ha ricordato come negli ultimi mesi sia stato inibito "l'elemento fondante dell'incontro". "Per recuperare tale condizione, necessaria in ogni attività umana ma imprescindibile nel processo insegnamento-apprendimento, l'Università per Stranieri di Perugia - è detto in un suo comunicato - ha organizzato un programma estivo di giornate all'insegna del gioco, della didattica di laboratorio, dell'intrattenimento e dell'operatività, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori a tutti gli universitari. Lo scopo è anche quello di supportare le istituzioni scolastiche nella realizzazione del Piano scuola estate 2021 e di consentire a tutti coloro che vogliano conoscere corsi e attività dell'Ateneo, di farlo in modo divertente e in una sana dimensione di socialità".

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 14 luglio, giornata dedicata alle arti cinematografiche che avrà inizio con il saluto di Giovanni Allegra, delegato rettore all'Orientamento, cui seguirà una serie d'incontri ed attività che avranno ad oggetto il cinema e la fotografia.

L'intero programma degli incontri è consultabile al link www.unistrapg.it/un-tuffo-alla-stranieri. (ANSA).