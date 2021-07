Covid, da Camera commercio borse studio a studenti

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - La Camera di commercio dell'Umbria ha deliberato la concessione di otto borse di studio a favore di studenti umbri che si trovano in difficoltà, a causa delle conseguenze dell'emergenza da Covid.

"L'obiettivo del nostro bando, cofinanziato da Unioncamere nazionale - ha spiegato il presidente Giorgio Mencaroni - è di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid. Le nostre Borse di Studio sono destinate a studenti regolarmente iscritti e immatricolati all'Università degli studi - anno accademico 2020-2021 e a studenti frequentanti corsi Its - Istituto tecnico superiore, per l'anno 2020-2021, finalizzati ad ottenere il diploma di tecnico superiore".

Il valore complessivo delle borse di studio messe a disposizione dalla Camera di commercio dell'Umbria - si legge in un suo comunicato - è pari a 11.200 euro, 2 mila per le quattro destinate agli studenti universitari e 800 per quelle che andranno agli allievi dei corsi Its.

La domanda per la concessione deve essere inviata a partire dal 19 luglio dalle 9 ed entro il 10 agosto all'indirizzo pec cciaa@pec.umbria.camcom.it. (ANSA).