Confagricoltura Umbria ha confermato la Giunta

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - La Giunta esecutiva di Confagricoltura Umbria è stata confermata per il secondo mandato, di quattro anni, durante l'assemblea generale ordinaria dei soci che si è tenuta giovedì 1 luglio, nella sede regionale dell'organizzazione degli agricoltori a Ponte San Giovanni (Perugia).

I membri dell'esecutivo di Confagricoltura Umbria eletti sono: Fabio Rossi (presidente, confermato), Filippo Antonelli, Anna Grazia Boccali, Giacomo Iraci, Vincenzo Cecci, Anna Ciri e Rufo Ruffo, con questi ultimi tre confermati come vicepresidenti.

L'assemblea generale dei soci, nella sua parte pubblica, è stata poi caratterizzata dall'incontro dal titolo "La nuova PAC per un'agricoltura strategica e sostenibile" - un tema quello della Politica agricola comune molto sentito - con l'intervento anche del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. (ANSA).