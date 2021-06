Utenti SerD a lavoro in sede Usl Umbria 2 a Terni

(ANSA) - TERNI, 29 GIU - Utenti del SerD al lavoro, nella sede centrale dell'Usl Umbria 2 di via Bramante, a Terni, dove, su base volontaria, si sono dedicati alla cura e alla manutenzione del verde. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di laboratorio del Centro terapeutico dipendenze SerD di Terni, che promuove e attua interventi di cura e riabilitazione rivolti a persone con problemi di dipendenza da sostanze e fornisce sostegno e consulenza a familiari, servizi e istituzioni.

In accordo con l'ufficio Patrimonio dell'azienda sanitaria, su proposta del servizio Dipendenze è stato quindi attivato un protocollo di collaborazione. L'accordo, che ha un valore educativo e di reinserimento sociale e lavorativo - spiega una nota -, prevede che gli utenti assistiti dal SerD prestino attività gratuita, seguiti da un esperto, per il taglio delle aiuole nelle aree antistanti i portici dell'azienda sanitaria.

Obiettivo del programma "la promozione di una partecipazione attiva alla vita sociale con lo scopo di restituire un servizio di utilità alla città e a migliaia di utenti assistiti presso la sede dell'azienda Usl Umbria 2".

Le attività hanno preso il via nei giorni scorsi con il taglio e la cura del verde nell'area antistante il Cup, Centro unico prenotazioni e saranno ultimati nei prossimi giorni con la manutenzione di tutte le zone verdi e delle aiuole. (ANSA).