"Malakos" collezione privata conchiglie più grande d'Europa

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Apre al pubblico sabato 26 giugno, alle 16, a Città di Castello, il Museo malacologico "Malakos", che ospita la collezione privata di conchiglie più grande d'Europa, secondo quanto riferisce il Comune tifernate, fruibile per tutti dal portale di Research Gate.

Il museo "Malakos", presso Villa Cappelletti nel complesso del Centro delle tradizioni popolari "Livio Dalla Ragione", si compone di 40 teche, disposte come in un viaggio esplorativo del mondo attraverso migliaia di conchiglie di tutti i mari.

Malakos ospita al suo interno anche un'imponente barriera corallina, ricostruita da materiali di un sequestro del Corpo forestale dello Stato. Il visitatore viene introdotto in un percorso sensoriale in grado di ricostruire l'habitat naturale dei luoghi da dove provengono le conchiglie e gli altri esemplari marini o di acqua dolce: il rumore delle onde del mare, l'acqua che sbatte contro gli scogli e i profumi della macchia mediterranea o di località dei tropici. L'idea di questo museo malacologico, è nata nel 2005 quando Gianluigi Bini, 70 anni, biologo fiorentino trapiantato da oltre 20 anni a Città di Castello, ha iniziato a progettare assieme alla moglie Wanna un'esposizione di tutte le conchiglie raccolte nella sua decennale esplorazione dei fondali marini a bordo di navi oceanografiche. Il Comune di Città di Castello - spiega una nota dell'ente - ha fin da subito creduto in questo progetto, affidandogli parte di Villa Capelletti, per sviluppare un vero centro di educazione ambientale aperto a tutti. Sono poi arrivate altre donazioni da parte di privati. "Il rinnovato polo scientifico-museale rappresenta una vera e propria perla nel panorama mondiale di un settore che interessa non solo studiosi ed addetti ai lavori, ma scuole, famiglie, turisti", hanno affermato il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore alla Cultura Vincenzo Tonafelli.

Il polo scientifico "Malakos" è aperto al pubblico dal martedì al venerdì: 10-12,30 e 15-17, il week-end e festivi fino alle 18. Chiuso il lunedì. (ANSA).