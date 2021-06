Deciso Piano del traffico per la fioritura di Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Deciso il Piano del traffico per accedere alla fioritura di Castelluccio. La Prefettura di Perugia, di concerto con il Comune di Norcia, la Regione Umbria e gli altri enti interessati, ha deciso di predisporre il servizio navette e la prenotazione parcheggi - attraverso la piattaforma di Federparchi - per i fine settimana del 3-4 e 10-11 luglio, quando si pensa che ci sarà il maggiore afflusso.

In queste giornate sarà invece interdetto il passaggio a ogni mezzo, se non autorizzato, a chi proviene dai varchi di Castelsantangelo sul Nera e da Arquata-Pretare.

In tutti gli altri giorni sarà, invece, consentito a tutti i veicoli il libero accesso a Castelluccio da tutti i varchi, senza però possibilità di sosta o di fermata lungo il Pian Grande. (ANSA).