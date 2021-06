Lega "condivide" l'azione del sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 22 GIU - La Lega "condivide e supporta l'azione amministrativa del sindaco di Terni, Leonardo Latini" e "si rinforza con la nomina a vicesindaco di Benedetta Salvati, definita sulla base dell'ottimo lavoro svolto dall'assessore su tematiche fondamentali per la crescita e il rilancio della città": a dirlo, in una nota, è il referente provinciale del partito, Nico Nunzi, dopo il rimpasto della giunta comunale di palazzo Spada. "Siamo certi - prosegue, augurando anche buon lavoro al neo assessore Federico Cini - che tutte le forze della coalizione contribuiranno in maniera positiva al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati da questa amministrazione".

