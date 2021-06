"Grazie" da Città di Castello a Francesco Magnanelli

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 18 GIU - "Cinquecento grazie dalla città": è questa la frase scritta nella targa che il Comune di Città di Castello ha consegnato a Francesco Magnanelli, classe 1984, tifernate, simbolo dentro e fuori del rettangolo di gioco del Sassuolo, che il 24 dicembre 2020 ha raggiunto quota 500 presenze, record assoluto nella società neroverde.

A consegnargli il riconoscimento sono stati il sindaco, Luciano Bacchetta e l'assessore allo Sport, Massimo Massetti.

Insieme alla targa ha ricevuto anche un volume sulla storia ed opera di Raffaello, nell'anno in cui si celebra (il prossimo 18 settembre nella Pinacoteca comunale) la mostra nell'ambito del 500enario della morte. Da oggi, di fatto - riferisce il Comune - il centrocampista "neroverde" è anche testimonial della cultura, dell'arte, della storia della sua città.

"Sono davvero emozionato ed orgoglioso di ricevere questo premio nella mia città, dove ci sono gli affetti, i ricordi, la famiglia. Essere testimonial nel mio ambito sportivo di un grandissimo maestro del Rinascimento come Raffaello che ho sempre apprezzato, simbolo della città, è per me un vanto incredibile che mi carica ancor di più di responsabilità: spero di essere all'altezza e fin da ora sono a disposizione per eventuali altri iniziative che accostano lo sport alla cultura, all'arte, alla storia". (ANSA).