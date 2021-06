F1: Elkann, la Ferrari è in assoluto miglioramento

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 GIU - "La Ferrari è in assoluto miglioramento, lo abbiamo visto nelle ultime gare ed è una buona premessa per fare di più": è quanto ha detto John Elkann, transitando a Orvieto alla guida di una delle auto partecipanti alle 1000 Miglia assieme alla moglie Lavinia Borromeo.

Elkann ha ringraziato per "l'accoglienza" ricevuta durante il passaggio della 1000 Miglia, sottolineando l'importanza dell'evento e la voglia di ripartire dopo tanti mesi di pandemia: "Lo vediamo - ha detto - anche da questa grande manifestazione e dall'entusiasmo nel guardare queste macchine che stanno attraversando una parte d'Italia". (ANSA).