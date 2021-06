Sottosegretario Molteni annuncia 10 nuovi agenti polizia

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - In Umbria arriveranno a luglio dieci agenti di polizia (cinque a Perugia e altrettanti a Terni) "per potenziare gli organici e dare un messaggio di controllo del territorio, di prevenzione e di attenzione da parte del Ministero". Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, nel corso della visita istituzionale in Umbria.

A Perugia il sottosegretario ha avuto un confronto "importante e utile", come lo ha definito, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, del prefetto Armando Gradone, del sindaco Andrea Romizi, e dei rappresentati delle forze di polizia, che ha ringraziato "per il lavoro fatto in questi 15 mesi di grande difficoltà di crisi ed emergenza sanitaria economica e sociale".

La risposta del Governo e del Ministero con il dipartimento di pubblica sicurezza, ha detto, "è di grande attenzione al territorio". La prima arriverà quindi sul fronte del potenziamento dei presidi di sicurezza. Molteni ha annunciato che dei cinque agenti su Perugia, quattro andranno in questura e uno alla ferroviaria, "per avere maggiore attenzione ai fenomeni di criminalità legati alla stazione, da sempre un problema monitorato".

"Fondamentale - ha precisato Molteni - è garantire sicurezza, controllo del territorio, ordine pubblico, contrasto al crimine e ai fenomeni di 'malamovida selvaggia' che hanno determinato fenomeni legati a risse, violenze, aggressioni".

Primo "grande problema" per il sottosegretario rimane però quello dello spaccio di droga e per questo "serve anche una forma di educazione alla legalità". "Io non faccio distinzione tra spaccio pesante e leggero - ha precisato - , lo smercio di droga è un crimine e va contrastato senza se e senza ma anche attraverso una cultura della legalità". (ANSA).