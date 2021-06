Molteni, Governo deve porre questione gestione immigrazione

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - "Il Governo deve porre il problema della gestione dei fenomeni immigratori come priorità della propria agenda politica": lo ha affermato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, a Perugia per una visita istituzionale.

"In questo momento - ha detto Molteni - una Ong straniera arriverà nel porto di Augusta e io credo che si debba cambiare rotta rispetto al fenomeno immigratorio perché gli sbarchi determinano poi la distribuzione sui territori e l'immigrazione non qualificata, irregolare e non controllata".

Per il sottosegretario in Italia "oggi c'è un problema di sbarchi". "Siamo ad oltre 18 mila - ha sostenuto - rispetto ai 5 mila dell'anno scorso e 2 mila di due anni fa. Credo che sia fondamentale da parte del Governo contrastare l'immigrazione clandestina anche perché gran parte dello spaccio è legato a questi fenomeni e un Paese serio deve difendere confini e frontiere perché l'immigrazione sul territorio rischia di creare nei territori disagi, tensioni e fenomeni di criminalità".

