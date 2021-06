Per Gimbe migliora quadro situazione Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Nella settimana tra 9 e 15 giugno in Umbria risulta in miglioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 118, meno 26,2 per cento rispetto a quella precedente. Emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

Si registra inoltre - evidenzia lo studio - una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto la soglia di saturazione - sottolinea ancora Gimbe - i posti letto in area medica, il 6 per cento occupati da pazienti Covid, e quelli in terapia intensiva, il 5 per cento.

La media giornaliera umbra di persone testate per 100.000 abitanti è pari a 64, con una media italiana di 107. (ANSA).