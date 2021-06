In Umbria scendono ancora gli attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Sono 19 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, nel quale non ci sono state altre vittime, a fronte di 29 guariti. In base a quanto riporta il sito della Regione gli attualmente positivi scendono quindi a 953, dieci meno di mercoledì.

Sono stati analizzati 1.588 tamponi e 2.264 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,49 per cento (0,29 il giorno precedente).

I ricoverati in ospedale sono 38, uno in più, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. (ANSA).