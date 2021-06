Nodessi, ricostruire Castelluccio con gli isolatori sismici

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - "Vorremmo ricostruire Castelluccio di Norcia con l'introduzione degli isolatori sismici, mettendo così in sicurezza il bene culturale anche per il futuro": a dirlo all'ANSA è Stefano Nodessi, il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione dell'Umbria. "L'obiettivo è realizzare un cantiere esemplare che possa essere oggetto di studio e modello per tutto il mondo", ha aggiunto Nodessi.

Che parlando di tempi utili per completare la ricostruzione dell'intero cratere sismico del Centro Italia, ha indicato "il 2030 come data plausibile per dichiarare concluso il recupero delle città e dei borghi interessati dal terremoto". (ANSA).