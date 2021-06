Iunti, studenti Umbria mostrato fragilità ma rafforzati

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - "È una maturità anomala come quella dello scorso anno, ma che arriva al termine di un anno tanto complesso e difficile. I ragazzi hanno sofferto molto, mostrando delle fragilità relazionali, ma anche rafforzati dagli eventi": così all'ANSA la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, Antonella Iunti, commentando l'avvio degli esami di Stato per i 7.444 maturandi umbri.

"I ragazzi - spiega Iunti - sono arrivati a questo appuntamento mostrando da un lato tutta quella fragilità relazionale accumulata nei mesi di didattica a distanza imposta dall'emergenza Covid, ma dall'altro anche una incredibile forza, questo periodo gli ha sicuramente insegnato a gestire al meglio le difficoltà".

In merito alla didattica a distanza, la dirigente si dice convinta che "sia stata per tutta la scuola italiana una spinta eccezionale all'innovazione". "Ma la dad - sottolinea ancora Iunti - non può certo sostituire la scuola in presenza, anche se diventerà sicuramente un valore aggiunto al percorso formativo delle future generazioni scolastiche".

Un pensiero speciale Iunti l'ha riservato ai maturandi delle zone colpite dal sisma del 2016. "Loro - ha ricordato - hanno vissuto i cinque anni delle superiori in emergenza continua".

